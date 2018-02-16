Большая приватизация начнется с Одесского припортового завода - Нефедов
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. Среди объектов большой приватизации первым планируется продажа ОПЗ, ведь его стоимость с каждым днем уменьшается. Об этом в эфире “5 канала” сообщил первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины Максим Нефедов, передает УНН.
“Большая приватизация — это сложная история. У нас не осталось „легких“ предприятий, которые можно быстро и просто продать. Все эти предприятия, как правило, являются убыточными, имеют долги и некачественный менеджмент. Каждое из них — это уникальная ситуация, но те, которые могут пойти первыми, — это Одесский припортовый завод, ведь он только теряет в стоимости”, - рассказал Нефедов.
По его словам, завод когда-то не захотели продать за 750 млн долларов ждали 1 млрд долларов. Сейчас же, надеются, что его удастся продать хотя бы за в 10 раз меньшие деньги.
“Мне трудно назвать конкретную цифру, ведь он почти не работал весь последний год, при этом долги только растут. Надеемся, конечно, на большую сумму, но задача скорее стоит найти именно эффективного инвестора, который запустит завод и создаст рабочие места”, - обратил внимание первый заместитель министра экономического развития.
Нефедов добавил, что инвесторов интересует и ОПЗ, и “Центрэнерго” и “Турбоатом”, и “Енерготяжмаш”, и украинская энергетика, и пакеты украинских банков, таких, например, как “Укргазбанк”.
“Но вопрос в том, что их надо качественно подготовить к продаже и корректно провести этот процесс. Если он будет пройден, то мы имеем достаточно неплохие шансы выполнить план по приватизации (22,5 млрд грн)”, - отметил он.
Напомним, в МЭРТ считают, что “Энергоатом” необходимо корпоратизировать и превратить в публичное акционерное общество.