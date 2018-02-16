Велика приватизація розпочнеться з Одеського припортового заводу - Нефьодов

ukru
Ексклюзив
08:19 • 8374 перегляди

Постанова КМУ щодо зниження цін на ліки була ухвалена з порушеннями - регуляторна служба

Ексклюзив
07:23 • 40879 перегляди

МОЗ планує регулювати ціни на безрецептурні ліки: в ОП застерігають про ризики

Ексклюзив
07:13 • 72589 перегляди

Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм

26 березня, 20:57 • 67824 перегляди

Макрон розповів, які завдання може виконувати миротворчий контингент в Україні

Ексклюзив
26 березня, 14:20 • 256181 перегляди

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Ексклюзив
26 березня, 13:52 • 245825 перегляди

Посилення безпеки на Великдень: поліція опрацьовує це питання на тлі спроб терактів по Україні

Ексклюзив
26 березня, 10:32 • 387254 перегляди

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

26 березня, 09:27 • 258586 перегляди

В Україні зросли зарплати чиновників: хто отримує найбільше, а кого "обділили"

26 березня, 08:24 • 369842 перегляди

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Ексклюзив
25 березня, 17:08 • 228932 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
1.9 м/с
47 %
752 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Деталі домовленостей про припинення вогню досі незрозумілі - ISW

Деталі домовленостей про припинення вогню досі незрозумілі - ISW

27 березня, 00:00 • 96154 перегляди
Трамп без вагань посилить санкції проти рф, якщо це дасть йому перевагу - міністр фінансів США

Трамп без вагань посилить санкції проти рф, якщо це дасть йому перевагу - міністр фінансів США

27 березня, 00:49 • 95387 перегляди
Келлог: рф нікуди не піде з окупованих територій України

Келлог: рф нікуди не піде з окупованих територій України

04:30 • 59683 перегляди
Втрати ворога: за добу ЗСУ відмінусували 1670 росіян та знищили 58 артсистем

Втрати ворога: за добу ЗСУ відмінусували 1670 росіян та знищили 58 артсистем

05:14 • 73052 перегляди
Аукціони на "покинуті" посилки: як це працює і що можна придбати

Аукціони на "покинуті" посилки: як це працює і що можна придбати

07:00 • 66587 перегляди
Публікації
Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм

Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм
Ексклюзив

07:13 • 72568 перегляди
Аукціони на "покинуті" посилки: як це працює і що можна придбати

Аукціони на "покинуті" посилки: як це працює і що можна придбати

07:00 • 66576 перегляди
Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

26 березня, 16:24 • 183192 перегляди
Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні
Ексклюзив

26 березня, 14:20 • 256168 перегляди
Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком
Ексклюзив

26 березня, 10:32 • 387249 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

26 березня, 13:05 • 113463 перегляди
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

26 березня, 12:30 • 104256 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

26 березня, 11:09 • 135862 перегляди
Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

26 березня, 09:14 • 152797 перегляди
Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

26 березня, 08:54 • 157669 перегляди
Актуальне
Велика приватизація розпочнеться з Одеського припортового заводу - Нефьодов

Велика приватизація розпочнеться з Одеського припортового заводу - Нефьодов

Київ • УНН

 • 19338 перегляди

КИЇВ. 16 лютого. УНН. Серед об’єктів великої приватизації першим планується продаж ОПЗ, адже його вартість з кожним днем зменшується. Про це в ефірі “5 каналу” повідомив перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов, передає УНН.

“Велика приватизація — це складна історія. У нас не залишилося „легких“ підприємств, які можна швидко і просто продати. Всі ці підприємства, як правило є збитковими, мають борги та неякісний менеджмент. Кожне з них — це унікальна ситуація, але ті, які можуть піти найпершими, — це Одеський припортовий завод, адже він лише втрачає у вартості”, — розповів Нефьодов.

За його словами, завод колись не захотіли продати за 750 млн доларів чекали на 1 млрд доларів. Зараз же, сподіваються, що його вдасться продати хоча б за в 10 разів менші гроші.

“Мені важко назвати конкретну цифру, адже він майже не працював весь останній рік, при цьому борги лише зростають. Сподіваємось, звичайно, на велику суму, але завдання скоріше стоїть знайти саме ефективного інвестора, який запустить завод та створить робочі місця”, — звернув увагу перший заступник міністра економічного розвитку.

Нефьодов додав, що інвесторів цікавить і ОПЗ, і “Центренерго”, і “Турбоатом”, і “Енерговажмаш”, і українська енергетика, і пакети українських банків, таких, наприклад, як “Укргазбанк”.

“Але питання в тому, що їх треба якісно підготувати до продажу та коректно провести цей процес. Якщо він буде пройдений, то ми маємо досить непогані шанси виконати план по приватизації (22,5 млрд грн)”, — зауважив він.

Нагадаємо, у МЕРТ вважають, що “Енергоатом” має бути корпоратизований та перетворитися на публічне акціонерне товариство.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$269.80
Brent
$72.86
Bitcoin
$87,456.90
S&P 500
$5,696.51
Газ TTF
$40.87
Золото
$3,074.79
Ethereum
$2,027.48