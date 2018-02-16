Велика приватизація розпочнеться з Одеського припортового заводу - Нефьодов

“Велика приватизація — це складна історія. У нас не залишилося „легких“ підприємств, які можна швидко і просто продати. Всі ці підприємства, як правило є збитковими, мають борги та неякісний менеджмент. Кожне з них — це унікальна ситуація, але ті, які можуть піти найпершими, — це Одеський припортовий завод, адже він лише втрачає у вартості”, — розповів Нефьодов.

За його словами, завод колись не захотіли продати за 750 млн доларів чекали на 1 млрд доларів. Зараз же, сподіваються, що його вдасться продати хоча б за в 10 разів менші гроші.

“Мені важко назвати конкретну цифру, адже він майже не працював весь останній рік, при цьому борги лише зростають. Сподіваємось, звичайно, на велику суму, але завдання скоріше стоїть знайти саме ефективного інвестора, який запустить завод та створить робочі місця”, — звернув увагу перший заступник міністра економічного розвитку.

Нефьодов додав, що інвесторів цікавить і ОПЗ, і “Центренерго”, і “Турбоатом”, і “Енерговажмаш”, і українська енергетика, і пакети українських банків, таких, наприклад, як “Укргазбанк”.

“Але питання в тому, що їх треба якісно підготувати до продажу та коректно провести цей процес. Якщо він буде пройдений, то ми маємо досить непогані шанси виконати план по приватизації (22,5 млрд грн)”, — зауважив він.

Нагадаємо, у МЕРТ вважають, що “Енергоатом” має бути корпоратизований та перетворитися на публічне акціонерне товариство.