Великобритания одобрила вакцину Moderna для детей с 12 лет
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. В Великобритании одобрили использование вакцины Moderna от COVID-19 для детей от 12 до 17 лет, сообщили в правительстве страны.
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"Расширение действующего в Великобритании одобрения вакцины Spikevax (ранее вакцина Moderna от COVID-19), которая позволяет ее использовать для детей в возрасте от 12 до 17 лет, сегодня было санкционировано Агентством по регулированию лекарственных препаратов и товаров медицинского назначения (MHRA)", - сообщили в правительстве страны.
Детали
Регулирующий орган Великобритании подтвердил, что вакцина безопасна и эффективна для этой возрастной группы.
Дополнение
В конце июля Великобритания анонсировала вакцинацию подростков от коронавируса - препаратом Pfizer.
В ЕС одобрили вакцину Moderna для подростков от 12 лет 23 июля.