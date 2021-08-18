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Великобритания одобрила вакцину Moderna для детей с 12 лет

Великобритания одобрила вакцину Moderna для детей с 12 лет

Киев  •  УНН

 • 20593 просмотра

КИЕВ. 18 августа. УНН. В Великобритании одобрили использование вакцины Moderna от COVID-19 для детей от 12 до 17 лет, сообщили в правительстве страны.

Цитата:

"Расширение действующего в Великобритании одобрения вакцины Spikevax (ранее вакцина Moderna от COVID-19), которая позволяет ее использовать для детей в возрасте от 12 до 17 лет, сегодня было санкционировано Агентством по регулированию лекарственных препаратов и товаров медицинского назначения (MHRA)", - сообщили в правительстве страны.

Детали

Регулирующий орган Великобритании подтвердил, что вакцина безопасна и эффективна для этой возрастной группы.

Дополнение

В конце июля Великобритания анонсировала вакцинацию подростков от коронавируса - препаратом Pfizer.

В ЕС одобрили вакцину Moderna для подростков от 12 лет 23 июля.

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