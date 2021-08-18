Велика Британія схвалила вакцину Moderna для дітей з 12 років
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. У Великій Британії схвалили використання вакцини Moderna від COVID-19 для дітей від 12 до 17 років, повідомили в уряді країни.
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"Розширення чинного в Великій Британії схвалення вакцини Spikevax (раніше вакцина Moderna від COVID-19), яка дозволяє її використовувати для дітей у віці від 12 до 17 років, сьогодні було санкціоновано Агентством з регулювання лікарських препаратів і товарів медичного призначення (MHRA)", - повідомили в уряді країни.
Деталі
Регулюючий орган Великої Британії підтвердив, що вакцина безпечна і ефективна для цієї вікової групи.
Доповнення
Наприкінці липня Велика Британія анонсувала вакцинацію підлітків від коронавірусу - препаратом Pfizer.
У ЄС схвалили вакцину Moderna для підлітків від 12 років 23 липня.