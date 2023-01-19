Великобритания передаст Украине 600 ракет Brimstone

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"Я могу сказать, что мы также отправим еще 600 ракет Brimstone на театр боевых действий, что будет невероятно важно для того, чтобы помочь Украине доминировать на поле боя", - сообщил он.

Детали

Бен Уоллес встретился с другими министрами обороны на армейской базе Тапа в Эстонии. Во время встречи он очертил ранее объявленный пакет военной поддержки для Украины, который в частности включает предоставление танков Challenger.

Кроме этого, министр обороны подчеркнул, что единство Запада против вторжения россии "остается сильным", а союзники определены "в долгосрочной перспективе".

"Если президент россии владимир путин рассчитывает на то, что в этом году нам станет скучно, он ошибается. Мы будем планировать на этот год, и на следующий, и на следующий, и на следующий, и на следующий год", - заявил Уоллес.

Напомним

Глава МИД Соединенного Королевства Джеймс Клеверли заявил, что Великобритания отправит в Украину еще более 200 единиц бронетехники в дополнение к 14 танкам Challenger 2.