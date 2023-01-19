Великобритания передаст Украине 600 ракет Brimstone
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. Великобритания планирует отправить в Украину 600 ракет Brimstone, чтобы поддержать страну в защите от российской агрессии. Об этом заявил министр обороны страны Бен Уоллес, пишет УНН со ссылкой на Reuters.
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"Я могу сказать, что мы также отправим еще 600 ракет Brimstone на театр боевых действий, что будет невероятно важно для того, чтобы помочь Украине доминировать на поле боя", - сообщил он.
Детали
Бен Уоллес встретился с другими министрами обороны на армейской базе Тапа в Эстонии. Во время встречи он очертил ранее объявленный пакет военной поддержки для Украины, который в частности включает предоставление танков Challenger.
Кроме этого, министр обороны подчеркнул, что единство Запада против вторжения россии "остается сильным", а союзники определены "в долгосрочной перспективе".
"Если президент россии владимир путин рассчитывает на то, что в этом году нам станет скучно, он ошибается. Мы будем планировать на этот год, и на следующий, и на следующий, и на следующий, и на следующий год", - заявил Уоллес.
Напомним
Глава МИД Соединенного Королевства Джеймс Клеверли заявил, что Великобритания отправит в Украину еще более 200 единиц бронетехники в дополнение к 14 танкам Challenger 2.