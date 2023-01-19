Велика Британія передасть Україні 600 ракет Brimstone
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. Велика Британія планує відправити в Україну 600 ракет Brimstone, щоб підтримати країну в захисті від російської агресії. Про це заявив міністр оборони країни Бен Уоллес, пише УНН з посиланням на Reuters.
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"Я можу сказати, що ми також відправимо ще 600 ракет Brimstone на театр бойових дій, що буде неймовірно важливо для того, щоб допомогти Україні домінувати на полі бою", - повідомив він.
Деталі
Бен Уоллес зустрівся з іншими міністрами оборони на армійській базі Тапа в Естонії. Під час зустрічі він окреслив раніше оголошений пакет військової підтримки для України, що зокрема включає надання танків Challenger.
Крім цього, міністр оборони наголосив, що єдність Заходу проти вторгнення росії "залишається сильною", а союзники визначені "у довгостроковій перспективі".
"Якщо президент росії володимир путін розраховує на те, що цього року нам стане нудно, він помиляється. Ми будемо планувати на цей рік, і на наступний, і на наступний, і на наступний рік", - заявив Уоллес.
Нагадаємо
Очільник МЗС Сполученого Королівства Джеймс Клеверлі заявив, що Велика Британія відправить в Україну ще понад 200 одиниць бронетехніки на додаток до 14 танків Challenger 2.