Великобритания не против ассоциации с ЕС по украинской модели после Brexit

Так, Европейский парламент предложил, чтобы соглашение об ассоциации между Британией и ЕС после Brexit касалось четырех основных направлений - торговли, внешней политики и безопасности, внутренней безопасности и "тематического" сотрудничества.



Отвечая на вопрос об этом предложении, Дэвис сказал, что это зависит от деталей, "но если рассматривать это как концепцию, у меня нет существенных возражений".



Напомним, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй рассматривает вариант подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом по итогам реализации Brexit.





