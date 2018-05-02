Великобритания не против ассоциации с ЕС по украинской модели после Brexit
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. Министр по вопросам Brexit Дэвид Дэвис заявил, что у него нет "существенных возражений" против идеи соглашения Великобритании с Европейским союзом подобного тому, какое ЭС подписал с Украиной. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Euractiv.
Так, Европейский парламент предложил, чтобы соглашение об ассоциации между Британией и ЕС после Brexit касалось четырех основных направлений - торговли, внешней политики и безопасности, внутренней безопасности и "тематического" сотрудничества.
Отвечая на вопрос об этом предложении, Дэвис сказал, что это зависит от деталей, "но если рассматривать это как концепцию, у меня нет существенных возражений".
Напомним, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй рассматривает вариант подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом по итогам реализации Brexit.