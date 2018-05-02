Велика Британія не проти асоціації з ЄС по українській моделі після Brexit
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Міністр з питань Brexit Девід Девіс заявив, що у нього немає "суттєвих заперечень" проти ідеї угоди Великобританії з Європейським союзом на кшталт того, яке ЕС підписав з Україною. Про це повідомляє УНН з посиланням на Euractiv.
Так, Європейський парламент запропонував, щоб угода про асоціацію між Британією та ЄС після Brexit стосувалося чотирьох основних напрямків - торгівлі, зовнішньої політики і безпеки, внутрішньої безпеки та "тематичного" співпраці.
Відповідаючи на питання про цю пропозицію, Девіс сказав, що це залежить від деталей, "але якщо розглядати це як концепцію, у мене немає суттєвих заперечень".
Нагадаємо, прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей розглядає варіант підписання угоди про асоціацію з Євросоюзом за підсумками реалізації Brexit.