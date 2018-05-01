The Telegraph: Мэй рассматривает вариант подписания соглашения об ассоциации с ЕС

По ее данным, глава британского правительства сообщила его членам, что Великобритания, “вероятно”, могла бы принять соглашение об ассоциации с ЕС. В этом ее поддержали министр финансов Филипп Хаммонд и министр по вопросам Brexit Дэвид Дэвис. Такое соглашение, по их мнению, могло бы работать и “сэкономило бы время”, поскольку ЕС уже знаком с его деталями.

Представитель Европарламента на переговорах по Brexit, бывший премьер-министр Бельгии Ги Верхофстадт ранее в своей статье для газеты The Telegraph также предположил, что Лондон может подписать “соглашение об ассоциации” с ЕС, которое обычно заключают страны, желающие присоединиться к ЕС. Оно же способно создать условия для налаживания сотрудничества в сферах торговли и безопасности, однако это в будущем потребует от Великобритании соблюдения законов ЕС. По мнению Верхофстадта, соглашение об ассоциации может быть подписано “в конце переходного периода, после чего позже оно должно быть ратифицировано”.

Как сообщал УНН, Меркель, Мэй и Макрон заявили о готовности ЕС и Великобритании защищать торговые интересы.