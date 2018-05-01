The Telegraph: Мей розглядає варіант підписання угоди про асоціацію з ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей розглядає варіант підписання угоди про асоціацію з Євросоюзом за підсумками реалізації Brexit. Про це в понеділок повідомила газета The Telegraph, передає УНН.
За її даними, глава британського уряду повідомила його членам, що Велика Британія, “ймовірно”, могла б прийняти угоду про асоціацію з ЄС. В цьому її підтримали міністр фінансів Філіп Хаммонд і міністр з питань Brexit Девід Девіс. Така угода, на їхню думку, могла б працювати і “заощадила б час”, оскільки ЄС уже ознайомлений з її деталями.
Представник Європарламенту на переговорах по Brexit, колишній прем’єр-міністр Бельгії Гі Верхофстадт раніше в своїй статті для газети The Telegraph також припустив, що Лондон може підписати “угоду про асоціацію” з ЄС, яку зазвичай укладають країни, охочі приєднатися до ЄС. Воно ж здатне створити умови для налагодження співпраці в сферах торгівлі та безпеки, однак це в майбутньому вимагатиме від Великої Британії дотримання законів ЄС. На думку Верхофстадта, угода про асоціацію може бути підписана “в кінці перехідного періоду, після чого пізніше вона має бути ратифікована”.
Як повідомляв УНН, Меркель, Мей та Макрон заявили про готовність ЄС та Великої Британії захищати торгові інтереси.