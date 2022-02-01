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15 марта, 19:03 • 105974 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 141535 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 122341 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 115939 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 104255 просмотра

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15 марта, 11:23 • 101183 просмотра

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Великобритания предоставит Украине 88 млн фунтов стерлингов помощи для укрепления энергетической безопасности

Великобритания предоставит Украине 88 млн фунтов стерлингов помощи для укрепления энергетической безопасности

Киев • УНН

 • 23144 просмотра

КИЕВ. 1 февраля. УНН. Великобритания готова предоставить Украине пакет новой финансовой помощи объемом 88 млн фунтов стерлингов для укрепления энергетической безопасности. Об этом по итогам встречи премьера Британии Бориса Джонсона и президента Зеленского сообщили в ОП, передает УНН.

Цитата

"Украина и Соединенное Королевство согласились работать вместе в целях укрепления безопасности и обороноспособности Украины. Лидеры также выразили приверженность укреплению энергетической безопасности Украины и поддержке ее усилий в сфере "зеленой" трансформации. Премьер-министр объявил о пакете новой финансовой помощи объемом 88 млн фунтов стерлингов для поддержки усилий Украины по развитию устойчивости и сокращению зависимости от поставок российских энергоносителей", - говорится в сообщении.

Добавим

В Украину сегодня прибыл с визитом премьер-министр Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Борис Джонсон.

Джонсон должен был прибыть в Украину вместе с министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, но она заболела COVID-19.

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