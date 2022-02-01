Велика Британія надасть Україні 88 млн фунтів стерлінгів допомоги для зміцнення енергетичної безпеки
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Велика Британія готова надати Україні пакет нової фінансової допомоги обсягом 88 млн фунтів стерлінгів для зміцнення енергетичної безпеки. Про це за підсумками зустрічі прем’єра Британії Бориса Джонсона та президента Зеленського повідомили в ОП, передає УНН.
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"Україна та Сполучене Королівство погодилися працювати разом з метою зміцнення безпеки та обороноздатності України. Лідери також висловили відданість зміцненню енергетичної безпеки України та підтримці її зусиль у сфері "зеленої" трансформації. Прем’єр-міністр оголосив про пакет нової фінансової допомоги обсягом 88 млн фунтів стерлінгів для підтримки зусиль України з розбудови стійкості та скорочення залежності від постачання російських енергоносіїв", - йдеться в повідомленні.
Додамо
В Україну сьогодні прибув з візитом прем’єр-міністр Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Борис Джонсон.
Джонсон мав прибути до України разом із міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс, але вона захворіла на COVID-19.