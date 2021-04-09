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Огромный варан напугал посетителей супермаркета в Таиланде

Огромный варан напугал посетителей супермаркета в Таиланде

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 апреля. УНН. Клиенты магазина 7-Eleven были напуганы гигантской ящерицей, которая зашла в магазин и забралась на прилавок. Очевидцы опубликовали видеоролик в Интернете, передает Mirror Online, сообщает УНН.

Детали

В поисках пищи двухметровый варан выполз из канала и направился в ближайший супермаркет. Чтобы лучше изучить содержимое на прилавках, он забрался на верхнюю полку, чем изрядно напугал покупателей, находившихся в это время внутри.

По дороге гигантская ящерица спихнула несколько пачек молока и другой пищи.

Очевидцы происшествия из города Накхонпатхоме в Таиланде сняли инцидент на видео. Люди знали, что подходить к животному нельзя, так как при угрозе животное может нанести ядовитый укус. Поэтому все спрятались за прилавком.

Сотрудники вызвали полицию и специалистов, которые позже вернули животное в канал.

Сообщается, что варан зашел в магазин из-за недостатка пищи, вызванного погодными условиями. Обычно они питаются рыбой, змеями, лягушками и остатками пищи от людей.

Справка

Варан - это род ящериц, распространенных в Африке, Австралии и Азии. Они живут в различных условиях - от влажных тропических лесов и морских побережий и пустынь.

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