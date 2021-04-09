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Величезний варан налякав відвідувачів супермаркету в Таїланді

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 квітня. УНН. Клієнти магазину 7-Eleven були налякані гігантською ящіркою, яка зайшла в магазин і забралася на прилавок. Очевидці опублікували відеоролик в Інтернеті, передає Mirror Online, повідомляє УНН.

Деталі

У пошуках їжі двометровий варан виповз з каналу і попрямував до найближчого супермаркету. Щоб краще вивчити вміст на прилавках, він забрався на верхню полицю, чим неабияк перелякав покупців, що були у цей час всередині будівлі.

По дорозі гігантська ящірка спихнула кілька пачок молока та іншої їжі.

Очевидці події з міста Накхонпатхоме в Таїланді зняли інцидент на відео. Люди знали, що підходити до тварини близько не можна, адже при загрозі тварина може завдати отруйного укусу. Тому всі сховалися за прилавком.

Співробітники викликали поліцію і фахівців, які пізніше повернули тварину в канал.

Повідомляється, що варан зайшов в магазин через нестачу їжі, викликану погодними умовами. Зазвичай вони харчуються рибою, зміями, жабами і залишками їжі від людей.

Довідка

Варан - це рід ящірок, поширених в Африці, Австралії та Азії. Вони живуть в різноманітних умовах - від вологих тропічних лісів і морських узбереж та пустель.

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