Величезний варан налякав відвідувачів супермаркету в Таїланді
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. Клієнти магазину 7-Eleven були налякані гігантською ящіркою, яка зайшла в магазин і забралася на прилавок. Очевидці опублікували відеоролик в Інтернеті, передає Mirror Online, повідомляє УНН.
Деталі
У пошуках їжі двометровий варан виповз з каналу і попрямував до найближчого супермаркету. Щоб краще вивчити вміст на прилавках, він забрався на верхню полицю, чим неабияк перелякав покупців, що були у цей час всередині будівлі.
По дорозі гігантська ящірка спихнула кілька пачок молока та іншої їжі.
Очевидці події з міста Накхонпатхоме в Таїланді зняли інцидент на відео. Люди знали, що підходити до тварини близько не можна, адже при загрозі тварина може завдати отруйного укусу. Тому всі сховалися за прилавком.
Співробітники викликали поліцію і фахівців, які пізніше повернули тварину в канал.
Повідомляється, що варан зайшов в магазин через нестачу їжі, викликану погодними умовами. Зазвичай вони харчуються рибою, зміями, жабами і залишками їжі від людей.
Довідка
Варан - це рід ящірок, поширених в Африці, Австралії та Азії. Вони живуть в різноманітних умовах - від вологих тропічних лісів і морських узбереж та пустель.