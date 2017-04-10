Днем 11 апреля в Киеве на мосту через Русановский канал ограничат движение

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 23178 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 100329 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 115775 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 174450 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 127875 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 123609 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 116387 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106414 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107459 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103879 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Днем 11 апреля в Киеве на мосту через Русановский канал ограничат движение

Днем 11 апреля в Киеве на мосту через Русановский канал ограничат движение

Киев  •  УНН

 • 15416 просмотра

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Во вторник, 11 апреля, из-за ремонта деформационных швов на мосту через Русановский канал, соединяющий Русановскую набережную с улицей Раисы Окипной, будет ограничено движение транспорта. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.

"С 09:00 до 18:00 11 апреля в связи с ремонтом деформационных швов на мосту через Русановский канал, соединяющий Русановской набережной с улицей Раисы Окипной, будет ограничено движение транспорта в месте выполнения работ", - говорится в сообщении.

Об этом сообщили в коммунальной корпорации "Киевавтодор". Коммунальная корпорация призывает водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам и по возможности выбирать другие маршруты движения.

Как сообщал УНН 10 апреля, движение транспорта на проспекте Науки в столице ограничат.

Также движение транспорта через железнодорожный переезд на ул. Науки в Киеве закроют вечером 11 апреля.

Украинские Национальные Новости

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Киев

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