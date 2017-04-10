Днем 11 апреля в Киеве на мосту через Русановский канал ограничат движение

"С 09:00 до 18:00 11 апреля в связи с ремонтом деформационных швов на мосту через Русановский канал, соединяющий Русановской набережной с улицей Раисы Окипной, будет ограничено движение транспорта в месте выполнения работ", - говорится в сообщении.

Об этом сообщили в коммунальной корпорации "Киевавтодор". Коммунальная корпорация призывает водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам и по возможности выбирать другие маршруты движения.

Как сообщал УНН 10 апреля, движение транспорта на проспекте Науки в столице ограничат.

Также движение транспорта через железнодорожный переезд на ул. Науки в Киеве закроют вечером 11 апреля.