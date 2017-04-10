Вдень 11 квітня у Києві на мосту через Русанівський канал обмежать рух
Київ • УНН
КИЇВ. 10 тквітня. УНН. У вівторок, 11 квітня, через ремонт деформаційних швів на мосту через Русанівський канал, що з’єднує Русанівську набережну з вулицею Раїси Окіпної, буде обмежено рух транспорту. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації.
"Із 09:00 до 18:00 11 квітня в зв’язку з ремонтом деформаційних швів на мосту через Русанівський канал, що з’єднує Русанівську набережну з вулицею Раїси Окіпної, буде обмежено рух транспорту в місці виконання робіт",- йдеться у повідомленні.
Про це повідомили в комунальній корпорації "Київавтодор". Комунальна корпорація закликає водіїв із розумінням поставитися до тимчасових незручностей і, за можливості, обирати інші маршрути руху.
Як повідомляв УНН 10 квітня, рух транспорту на проспекті Науки в столиці обмежать.
Також рух транспорту через залізничний переїзд на просп. Науки у Києві закриють ввечері 11 квітня.