Учителя спецшкол и инклюзивных классов начнут получать надбавки к зарплате
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. Для учителей подготовительных классов специальных школ, а также для педагогов и помощников воспитателей в инклюзивных классах (группах) всех образовательных учреждений установлены надбавки в размере 15% и 20%. Соответствующее решение приняло правительство Украины, передает УНН со ссылкой на сообщение Министерства образования и науки.
“Отныне учителя в подготовительных классах специальных заведений общего среднего образования будут получать доплату 20% за классное руководство. Также педагоги таких классов будут иметь 15% надбавки за проверку тетрадей”, - рассказали в министерстве.
По словам министра образования и науки Лилии Гриневич, это позволит устранить неравенство в оплате труда тех учителей, которые работают в подготовительных классах специальных школ.
Отмечается также, что отдельную доплату в предельном размере 20% также установлено для педработников и помощников воспитателей, работающих в инклюзивных классах или группах. Это распространяется на учреждения дошкольного, общего среднего, внешкольного, профессионального (профессионально-технического) и высшего образования.
Напомним, с 1 января 2018 года в среднем заработные платы учителей средней школы выросли на 25%.