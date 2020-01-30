Ученым удалось получить самые детальные фото поверхности Солнца

"На первых снимках телескопа видно крупный план поверхности Солнца, что раскрывает важные детали для ученых. Активность на Солнце может влиять на земные системы. Магнитные извержения на Солнце могут повлиять на воздушные потоки, нарушить спутниковую связь и привести к выходу из строя электрических сетей, вызывая длительные отключения электроэнергии и GPS", - пишут в фонде.

Также с помощью телескопа ученые намерены создать подробный снимок короны Солнца. Зеркало устройства имеет четырехметровый диаметр, что позволит с высокой точностью построить карту поверхности космического объекта. Ранее для изучения исследователям приходилось дожидаться полного солнечного затмения.

Напомним, что ранее, телескоп NASA обнаружил первую потенциально обитаемую планету размером с Землю.