Телескоп NASA обнаружил первую потенциально обитаемую планету размером с Землю

"Космический телескоп NASA, его еще называют "охотник за планетами", TESS, обнаружил первую планету размером с Землю в зоне обитаемости, она находится на таком расстоянии, где условия могут быть как раз подходящими, чтобы допустить присутствие жидкой воды на поверхности", - сообщают в агентстве.

По данным агентства, планета вращается с периодом 37 дней вокруг "красного карлика" (звезда - ред.) и получает 86% энергии, которую Солнце дает нашей планете. За почти год наблюдений на звезде не заметили вспышек, что повышает шансы найти признаки жизни на планете. Она расположена на расстоянии примерно в 100 световых лет от нашей системы.

Всего TESS обнаружил на орбите указанной звезды три планеты – TOI 700 b, c и d. Из них только d находится в так называемой обитаемой зоне. Это означает, что она не слишком далеко и не слишком близко от звезды, где температура может допускать присутствие жидкой воды.

"TESS был разработан и запущен специально для поиска планет размером с Землю, вращающихся вокруг близлежащих звезд", - сказал директор отдела астрофизики в штаб-квартире NASA в Вашингтоне Пол Герц.

Сообщается, что открытие TOI 700 d стало ключевым научным открытием для TESS.

Как ранее сообщал УНН, астрономы нашли у звезды Тигардена две землеподобные планеты.