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Телескоп NASA виявив першу потенційно населену планету розміром з Землю

Телескоп NASA виявив першу потенційно населену планету розміром з Землю

Київ • УНН

 • 87452 перегляди

КИЇВ. 8 січня. УНН. Космічний телескоп TESS виявив першу потенційно населену планету розміром з Землю у зоні населеності. Планета називається TOI 700 d. Про це повідомляє УНН з посиланням на NASA.

"Космічний телескоп NASA, його ще називають "мисливець за планетами", TESS, виявив першу планету розміром з Землю у зоні населеності, вона розташована на такій відстані, де умови можуть бути як раз придатними, щоб допустити присутність рідкої води на поверхні", - повідомляють в агентстві.

За даними агентства, планета обертається з періодом 37 днів навколо "червоного карлика" (зірка - ред.) і отримує 86% енергії, яку Сонце дає нашій планеті. За майже рік спостережень на зірці не помітили спалахів, що підвищує шанси знайти ознаки життя на планеті. Вона розташована на відстані приблизно в 100 світлових років від нашої системи.

Всього TESS виявив на орбіті зазначеної зірки три планети - TOI 700 b, c і d. З них тільки d розташована у так званій зоні життя. Це означає, що вона не дуже далеко і не дуже близько від зірки, де температура може допускати присутність рідкої води.

"TESS був розроблений і запущений спеціально для пошуку планет розміром з Землю, що обертаються навколо прилеглих зірок", - сказав директор відділу астрофізики в штаб-квартирі NASA у Вашингтоні Пол Герц.

Повідомляється, що відкриття TOI 700 d стало ключовим науковим відкриттям для TESS.

Як раніше повідомляв УНН, астрономи знайшли біля зірки Тігарден дві землеподобні планети.

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