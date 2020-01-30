Вченим вдалося отримати найдетальніші в історії фото поверхні Сонця
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Американський сонячний телескоп Daniel K. Inouye Solar Telescope (DKIST) зробив найдетальніші в історії фотографії поверхні Сонця. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Національного наукового фонду США.
"На перших знімках телескопа видно великий план поверхні Сонця, що розкриває важливі деталі для вчених. Активність на Сонці може впливати на земні системи. Магнітні виверження на Сонці можуть вплинути на повітряні потоки, порушити супутниковий зв'язок і привести до виходу з ладу електричних мереж, викликаючи тривалі відключення електроенергії і GPS", - пишуть у фонді.
Також за допомогою телескопа вчені мають намір створити докладний знімок корони Сонця. Дзеркало пристрою має чотириметровий діаметр, що дозволить з високою точністю побудувати карту поверхні космічного об'єкта. Раніше для вивчення дослідникам доводилося чекати повного сонячного затемнення.
Нагадаємо, що раніше, телескоп NASA виявив першу потенційно населену планету розміром з Землю.