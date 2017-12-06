Ученые нашли способ есть жирную еду и не толстеть
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. Исследователи Медицинской школы Университета Джорджа Вашингтона в Сент-Луисе узнали, как можно избежать ожирения, даже употребляя в пищу жирные продукты, передает УНН со ссылкой на medicalxpress.
В лабораторных условиях специалисты вывели мышей с повышенной активностью гена Hedgehog (Hh), который поддерживает гомеостаз тканей, образованных жировыми клетками — адипоцитами. Результаты показали, что измененный Hedgehog (Hh) подавляет развитие адипоцитов и препятствует ожирению.
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После восьми недель жирной диеты грызуны, чьи Hh-гены не были активированы, набрали лишний вес. При этом вес животных с активными Hh-генами остался неизменным.
“Мы набираем вес потому, что жировые клетки увеличиваются в размерах, а не потому, что растет их число. Что еще более важно, когда мы проводили метаболические исследования, мы обнаружили, что животные с активным движением Hedgehog не только были более компактными, но также имели более низкие уровни глюкозы в крови и были более чувствительны к инсулину”, — объясняет старший исследователь, профессор ортопедической хирургии Фэнксин Лонг.
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По его словам, говорить об испытаниях средства на человеке пока довольно сложно, поскольку надо тщательнее изучить все возможные побочные эффекты: к примеру, чрезмерно активные Hh-гены могут быть связаны с появлением злокачественных опухолей.
Так как у мышей и у людей метаболические пути работают аналогичным образом. “Этот способ может стать новым терапевтическим методам лечения ожирения”, — убежден Лонг.
“Если мы сможем разработать стратегии для тщательного изучения жировых клеток, то я думаю, что активизация этого пути может быть эффективной в борьбе с ожирением”, — сказал он.