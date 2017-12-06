Вчені знайшли спосіб їсти жирну їжу і не повніти

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Київ • УНН

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КИЇВ. 6 грудня. УНН. Дослідники Медичної школи Університету Джорджа Вашингтона в Сент-Луїсі дізналися, як можна уникнути ожиріння, навіть вживаючи в їжу жирні продукти, передає УНН з посиланням на medicalxpress.

У лабораторних умовах фахівці вивели мишей з підвищеною активністю гена Hedgehog (Hh), який підтримує гомеостаз тканин, утворених жировими клітинами - адипоцитами. Результати показали, що змінений Hedgehog (Hh) пригнічує розвиток адипоцитів і перешкоджає ожирінню.

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Після восьми тижнів жирної дієти гризуни, чиї Hh-гени були не активовані, набрали зайву вагу. При цьому вага тварин з активними Hh-генами залишився незмінним.

"Ми набираємо вагу тому, що жирові клітини збільшуються в розмірах, а не тому, що зростає їх число. Що ще більш важливо, коли ми проводили метаболічні дослідження, ми виявили, що тварини з активним рухом Hedgehog не тільки були більш "компактними", але також мали більш низькі рівні глюкози в крові і були більш чутливі до інсуліну", - пояснює старший дослідник, професор ортопедичної хірургії Фенксін Лонг.

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За його словами, говорити про випробування відкриття на людині поки досить складно, оскільки треба ретельніше вивчити всі можливі побічні ефекти: наприклад, надмірно активні Hh-гени можуть бути пов'язані з появою злоякісних пухлин.

Так як у мишей і у людей метаболічні шляхи працюють аналогічним чином. "Цей спосіб може стати новим терапевтичним методам лікування ожиріння", - переконаний Лонг.

"Якщо ми зможемо розробити стратегії для ретельного вивчення жирових клітин, то я думаю, що активізація цього шляху може бути ефективною в боротьбі з ожирінням", - сказав він.

 

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