Вчені знайшли спосіб їсти жирну їжу і не повніти

У лабораторних умовах фахівці вивели мишей з підвищеною активністю гена Hedgehog (Hh), який підтримує гомеостаз тканин, утворених жировими клітинами - адипоцитами. Результати показали, що змінений Hedgehog (Hh) пригнічує розвиток адипоцитів і перешкоджає ожирінню.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Майже 60% українців страждають від ожиріння

Після восьми тижнів жирної дієти гризуни, чиї Hh-гени були не активовані, набрали зайву вагу. При цьому вага тварин з активними Hh-генами залишився незмінним.

"Ми набираємо вагу тому, що жирові клітини збільшуються в розмірах, а не тому, що зростає їх число. Що ще більш важливо, коли ми проводили метаболічні дослідження, ми виявили, що тварини з активним рухом Hedgehog не тільки були більш "компактними", але також мали більш низькі рівні глюкози в крові і були більш чутливі до інсуліну", - пояснює старший дослідник, професор ортопедичної хірургії Фенксін Лонг.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Через 5 років кількість дітей з ожирінням в світі перевищить 50%

За його словами, говорити про випробування відкриття на людині поки досить складно, оскільки треба ретельніше вивчити всі можливі побічні ефекти: наприклад, надмірно активні Hh-гени можуть бути пов'язані з появою злоякісних пухлин.

Так як у мишей і у людей метаболічні шляхи працюють аналогічним чином. "Цей спосіб може стати новим терапевтичним методам лікування ожиріння", - переконаний Лонг.

"Якщо ми зможемо розробити стратегії для ретельного вивчення жирових клітин, то я думаю, що активізація цього шляху може бути ефективною в боротьбі з ожирінням", - сказав він.