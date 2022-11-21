Ученые: извержение вулкана на островах Тонга было самым сильным из когда-либо зарегистрированных
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Исследователи сообщили в понедельник, что извержение подводного вулкана недалеко от островов Тонга стало самым сильным из когда-либо зарегистрированных, передает УНН.
Детали
Подводный вулкан Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай в 65 км севернее столицы Тонги Нукуалофа проснулся в январе, выбросив в небо гигантское облако пепла и газа.
Группа под руководством Новой Зеландии завершила самое полное на сегодняшний день расследование извержения.
Национальный институт водных и атмосферных исследований (NIWA) обнаружил, что на морском дне было перемещено 2,6 миллиона бассейнов олимпийского размера, что на треть больше, чем предполагалось изначально.
Три четверти материала были отложены в пределах 20 километров от вулкана.
Морской геолог NIWA Кевин Маккей сказал, что исчезновение обломков можно частично объяснить потерей воздуха.
«Вот почему мы не заметили потери, пока не задали все на карту. Извержение достигло рекордной высоты, и это был первый прорыв в мезосферу, который мы когда-либо видели.
По словам Маккея, шлейф отправил обломки в небо, где они уже несколько месяцев циркулируют в нашей атмосфере.
Несмотря на огромное устранение материала, склон вулкана остался практически нетронутым. Однако кальдера или кратер сейчас на 700 метров глубже, чем до извержения.
Последующие показания из кальдеры свидетельствуют о том, что вулкан все еще выбрасывается.
Ученые NIWA также раскрыли одно из величайших неизвестных извержений – пирокластические потоки.
Пирокластические потоки – это потоки, состоящие из плотной лавы, вулканического пепла и газов, которые могут достигать температуры 1000 градусов Цельсия и скорости 700 километров в час.
Пирокластические отложения были обнаружены примерно в 80 километрах от вулкана.