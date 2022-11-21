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Вчені: виверження вулкана на островах Тонга було найсильнішим із коли-небудь зареєстрованих

Вчені: виверження вулкана на островах Тонга було найсильнішим із коли-небудь зареєстрованих

Київ • УНН

 • 430001 перегляди

КИЇВ. 21 листопада. УНН. Дослідники повідомили в понеділок, що виверження підводного вулкана недалеко від островів Тонга стало найсильнішим із коли-небудь зареєстрованих, передає УНН.

Деталі

Підводний вулкан Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай за 65 км на північ від столиці Тонги Нукуалофа прокинувся в січні, викинувши в небо гігантську хмару попелу та газу.

Група під керівництвом Нової Зеландії завершила найповніше на сьогодні розслідування виверження.

Національний інститут водних та атмосферних досліджень (NIWA) виявив, що на морському дні було переміщено 2,6 мільйона басейнів олімпійського розміру, що на третину більше, ніж передбачалося спочатку.

Три чверті матеріалу було відкладено в межах 20 кілометрів від вулкана.

Морський геолог NIWA Кевін Маккей сказав, що зникнення уламків можна частково пояснити втратою повітря.

«Ось чому ми не помітили втрати, доки не задали все на карту. Виверження досягло рекордної висоти, і це був перший прорив у мезосферу, який ми коли-небудь бачили».

За словами Маккея, шлейф відправив уламки у небо, де вони вже кілька місяців циркулюють у нашій атмосфері.

Незважаючи на величезне усунення матеріалу, схил вулкана залишився практично недоторканим. Однак кальдера, або кратер, зараз на 700 метрів глибший, ніж до виверження.

Подальші свідчення з кальдери свідчать про те, що вулкан все ще викидається.

Вчені NIWA також розкрили одне з найбільших невідомих вивержень - пірокластичні потоки.

Пірокластичні потоки - це потоки, що складаються з щільної лави, вулканічного попелу та газів, які можуть досягати температури 1000 градусів за Цельсієм та швидкості 700 кілометрів на годину.

Пірокластичні відкладення було виявлено приблизно за 80 кілометрів від вулкана.

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