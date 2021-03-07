Администрация США по вопросам пищевых продуктов и медикаментов выдала разрешение на экстренное использования (EUA) третьего вакцину против COVID-19 Johnson & Johnson. Джо Байден вдохновился регистрацией вакцины Johnson & Johnson.
Ученые США не одобряют одноразовое введение вакцин Pfizer и Moderna
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. Ученые США скептически относятся к однодозовому режима введения вакцин Pfizer и Moderna. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Американские ученые заявили о недостаточном количестве доказательств того, что одна доза вакцины Pfizer и Moderna может обеспечитьдлительную защиту от коронавируса.
“Важно, чтобы эти вакцины использовались, как разрешено FDA, с целью предотвращения Covid-19 и связанных с ним госпитализаций и смерти”, — сказал Питер Маркс, директор Центра оценки и исследований биологических препаратов FDA.
Напомним
Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи предостерег от отказа от двухэтапной вакцинации от нового коронавируса, как это предусмотрено технологиями применения вакцин Pfizer-BioNTech и Moderna.
Эффективность вакцины от коронавируса американской компании Johnson & Johnson, где требуется только одна доза вакцины по итогам третьей фазы клинических испытаний составила в разных регионах от 66 до 72%.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ученые сообщили, что в некоторых случаях Pfizer уступает AstraZeneca, но обе эффективные