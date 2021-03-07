Адміністрація США з питань харчових продуктів і медикаментів видала дозвіл на екстрене використання (EUA) третьої вакцину проти COVID-19 Johnson & Johnson. Джо Байден надихнувся реєстрацією вакцини Johnson & Johnson.
Вчені США не схвалюють одноразове введення вакцин Pfizer та Moderna
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. Вчені США скептично ставляться до однодозового режиму введення вакцин Pfizer та Moderna. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.
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Американські вчені заявили про недостатню кількість доказів того, що одна доза вакцини Pfizer та Moderna забезпечила тривалий захист від коронавірусу.
“Важливо, щоб ці вакцини використовувались, як дозволено FDA, з метою запобігання Covid-19 та пов’язаних з ним госпіталізацій та смерті”, — сказав Пітер Маркс, директор Центру оцінки та досліджень біологічних препаратів FDA.
Нагадаємо
Директор Національного інституту алергічних та інфекційних захворювань США Ентоні Фаучі застеріг від відмови від двоетапної вакцинації від нового коронавірусу, як це передбачено технологіями застосування вакцин Pfizer-BioNTech і Moderna.
Ефективність вакцини від коронавірусу американської компанії Johnson & Johnson, де потрібна лише одна доза вакцини за підсумками третьої фази клінічних випробувань склала в різних регіонах від 66 до 72%.
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