Вчені повідомили, що у деяких випадках Pfizer поступається AstraZeneca, але обидві ефективні

Деталі

Вакцина Оксфордського університету і AstraZeneca, яку почали застосовувати 4 січня 2021 року, показала 80,4% ефективності через 14 днів після однієї дози, яка вводилася з метою запобігання захворювання і подальшої госпіталізації. Середній вік досліджуваних пацієнтів - 88 років. При цьому одноразова доза вакцини Pfizer-BioNTech у схожих умовах була ефективна на 71,4% через 14 днів серед пацієнтів із середнім віком 87 років.

Ці результати підтверджують інші ранні результати досліджень вакцини в Ізраїлі, Шотландії та Англії, які також вказують на високу ефективність перших доз.

"Не дивлячись на слабкість і вік цих пацієнтів, одна доза вакцини Pfizer або AstraZeneca надзвичайно ефективна для зниження кількості госпіталізацій і серйозних захворювань у цих людей", - сказала фахівець з респіраторної медицині з Брістольського університету Кетрін Хайамс.

Додамо

Результати показали, що швидке впровадження вакцини проти COVID 19 у Великій Британії працює краще, ніж передбачалося, додав професор педіатрії та головний дослідник Адам Фінн.

Він зазначає, що органи охорони здоров'я інших країн, де застосовувалася деяка стриманість щодо застосування вакцин серед літніх людей, повинні визнати результати цих досліджень і діяти відповідно до них.

"Це дослідження набагато важливіше для країн, що не входять до Великої Британії. У європейських країнах є безліч доз вакцини AstraZeneca, і вони не вводяться людям старше 65 років через відсутність даних", - сказав він.

Вакцинація в Україні Covishield

Вакцинація від COVID-19 в Україні стартувала 24 лютого, першим щеплення отримав лікар із Черкас - вакциною Oxford/AstraZeneca (COVISHIELD). З публічних осіб першим вакцинувалася міністр охорони здоров'я Максим Степанов. За ним були Президент Володимир Зеленський і головний санлікар Віктор Ляшко. Станом на 4 березня скарг на важку "побочку" від вакцини AstraZeneca/Covishield від українців не надходило.

Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс запевнила, що вакцини від COVID-19 Covishield і Oxford-AstraZeneca AZD1222 ідентичні, оскільки перша є тільки ліцензійною назвою при виробництві в Індії.

Аналогічні дані містяться в офіційному реєстрі Канади: "Вакцини AstraZeneca COVID-19 (виробляється AstraZeneca) і COVISHIELD (виробляється Інститутом сироваток Індії) є рекомбінантними вакцинами ChAdOx1-S, розробленими Оксфордським університетом і AstraZeneca. Інформація про якість, представлена як SIIPL, так і AstraZeneca, підтвердила висновок Міністерства охорони здоров'я Канади про те, що вакцини COVISHIELD і AstraZeneca COVID-19 дуже схожі за виробничими процесами, контролем в процесі і критичним характеристикам якості".