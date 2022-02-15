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Ученые рассказали, чем опасно регулярное потребление красного мяса

Ученые рассказали, чем опасно регулярное потребление красного мяса

Киев • УНН

 • 15706 просмотра

КИЕВ. 15 февраля. УНН. Употребление большого количества красного мяса, в особенности переработанного, связано с повышенной вероятностью смерти. К такому выводу пришли американские ученые, передает УНН со ссылкой на научный журнал BMJ.

Детали

Ученые провели глобальное исследование, в котором взяли участие 80 тысяч человек.

В рамках исследования специалисты отслеживали изменения в потреблении красного мяса респондентами в период с 1986 по 1994 год и с 1994 по 2002 год, чтобы увидеть, связано ли регулярное употребление этого вида мяса с преждевременной смертью. В результате выяснилось, что более высокий уровень красного мяса приводит к более высоким уровням смертности, как среди мужчин, так и среди женщин.

В частности, ученые установили, что увеличение половины порции красного мяса в день было связано с повышением риска смертности на 10%.

"Это долгосрочное исследование — еще одно доказательство того, что, сократив потребление красного мяса и заменив его другими белковыми продуктами или большим количеством цельного зерна и овощей, вы сможете в разы снизить риск преждевременной смерти", — комментирует результаты исследования профессор Франк Ху.

Он также добавил, что наиболее здоровым рационом питания для современного человека является средиземноморская диета, которая позволит увеличить продолжительность жизни.

Справка

Красное мясо — все виды мяса (мышечной ткани) млекопитающих, в частности говядина, телятина, свинина, ягнятина, баранина, конина и козлятина.

Специалисты советуют заменить красное мясо на белое (курятину, индюшатину).

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