Ученые рассказали, чем опасно регулярное потребление красного мяса
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. Употребление большого количества красного мяса, в особенности переработанного, связано с повышенной вероятностью смерти. К такому выводу пришли американские ученые, передает УНН со ссылкой на научный журнал BMJ.
Детали
Ученые провели глобальное исследование, в котором взяли участие 80 тысяч человек.
В рамках исследования специалисты отслеживали изменения в потреблении красного мяса респондентами в период с 1986 по 1994 год и с 1994 по 2002 год, чтобы увидеть, связано ли регулярное употребление этого вида мяса с преждевременной смертью. В результате выяснилось, что более высокий уровень красного мяса приводит к более высоким уровням смертности, как среди мужчин, так и среди женщин.
В частности, ученые установили, что увеличение половины порции красного мяса в день было связано с повышением риска смертности на 10%.
"Это долгосрочное исследование — еще одно доказательство того, что, сократив потребление красного мяса и заменив его другими белковыми продуктами или большим количеством цельного зерна и овощей, вы сможете в разы снизить риск преждевременной смерти", — комментирует результаты исследования профессор Франк Ху.
Он также добавил, что наиболее здоровым рационом питания для современного человека является средиземноморская диета, которая позволит увеличить продолжительность жизни.
Справка
Красное мясо — все виды мяса (мышечной ткани) млекопитающих, в частности говядина, телятина, свинина, ягнятина, баранина, конина и козлятина.
Специалисты советуют заменить красное мясо на белое (курятину, индюшатину).