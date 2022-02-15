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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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The New York Times

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Шахед-136

Вчені розповіли, чим небезпечне регулярне споживання червоного м'яса

Вчені розповіли, чим небезпечне регулярне споживання червоного м'яса

Київ • УНН

 • 15709 перегляди

КИЇВ. 15 лютого. УНН. Вживання великої кількості червоного м'яса, особливо переробленого, пов'язано з підвищеною ймовірністю смерті. Такого висновку дійшли американські вчені, передає УНН з посиланням на науковий журнал BMJ.

Деталі

Вчені провели глобальне дослідження, в якому взяло участь 80 тисяч людей.

У межах дослідження фахівці відслідковували зміни у споживанні червоного м'яса респондентами в період з 1986 до 1994 року і з 1994 до 2002 року, щоб побачити, чи регулярне вживання цього виду м'яса пов'язане з передчасною смертю. Зрештою з'ясували, що більш високий рівень червоного м'яса призводить до вищих рівнів смертності як серед чоловіків, так і серед жінок.

Зокрема, вчені встановили, що збільшення половини порції червоного м'яса на день було пов'язане з підвищенням ризику смертності на 10%.

"Це довгострокове дослідження — ще один доказ того, що, скоротивши споживання червоного м'яса та замінивши його на інші білкові продукти або велику кількість цільного зерна та овочів, ви зможете в рази знизити ризик передчасної смерті", — коментує результати дослідження професор Франк Ху.

Він також додав, що найбільш здоровим раціоном харчування для сучасної людини є середземноморська дієта, яка дасть змогу збільшити тривалість життя.

Довідка 

Червоне м'ясо — всі види м'яса (м'язової тканини) ссавців, зокрема яловичина, телятина, свинина, ягнятина, баранина, конина та козлятина.

Фахівці радять замінити червоне м'ясо на біле (курятину, індичатину).

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