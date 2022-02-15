Вчені розповіли, чим небезпечне регулярне споживання червоного м'яса
Київ • УНН
КИЇВ. 15 лютого. УНН. Вживання великої кількості червоного м'яса, особливо переробленого, пов'язано з підвищеною ймовірністю смерті. Такого висновку дійшли американські вчені, передає УНН з посиланням на науковий журнал BMJ.
Деталі
Вчені провели глобальне дослідження, в якому взяло участь 80 тисяч людей.
У межах дослідження фахівці відслідковували зміни у споживанні червоного м'яса респондентами в період з 1986 до 1994 року і з 1994 до 2002 року, щоб побачити, чи регулярне вживання цього виду м'яса пов'язане з передчасною смертю. Зрештою з'ясували, що більш високий рівень червоного м'яса призводить до вищих рівнів смертності як серед чоловіків, так і серед жінок.
Зокрема, вчені встановили, що збільшення половини порції червоного м'яса на день було пов'язане з підвищенням ризику смертності на 10%.
"Це довгострокове дослідження — ще один доказ того, що, скоротивши споживання червоного м'яса та замінивши його на інші білкові продукти або велику кількість цільного зерна та овочів, ви зможете в рази знизити ризик передчасної смерті", — коментує результати дослідження професор Франк Ху.
Він також додав, що найбільш здоровим раціоном харчування для сучасної людини є середземноморська дієта, яка дасть змогу збільшити тривалість життя.
Довідка
Червоне м'ясо — всі види м'яса (м'язової тканини) ссавців, зокрема яловичина, телятина, свинина, ягнятина, баранина, конина та козлятина.
Фахівці радять замінити червоне м'ясо на біле (курятину, індичатину).