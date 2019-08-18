Ученые подсчитали количество львов в Африке

“Мы вынуждены констатировать, что в Африке дикие львы исчезли с 95% своего исторического ареала обитания”, — подчеркивается в докладе.

При этом ученые приводят следующие данные: в Малави осталось всего пять львов, живущих в естественных условиях, в Анголе — 25 особей, в Руанде — 22, Нигерии — 30. Наибольшая численность львов, обитающих в диких условиях, сохраняется в Танзании — 8176 животных, в ЮАР — 2070, в Кении ссылки — 1825, в Замбии ссылки — 1095, в Мозамбике — 1295, в Зимбабве — 1709 и в Замбии ссылки — 1095.

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Согласно выводам специалистов из Оксфорда, до 40% территории, на которых живут сейчас львы, входят в охраняемые различными государствами Африки районы. И только 14% животных находятся в ареалах, где нет никаких правил по их защите.

В исследовании сделан вывод, согласно которому, сохранить львов в Африке в их естественной среде обитания можно только при наличии хорошо работающих охранных территорий. Но для этого нужны более значительные финансовые средства, чем те, которыми обладают сейчас в странах Африки соответствующие службы по охране дикой природы.

Как сообщал УНН, в Чехии лев убил хозяина прямо в клетке, которая находилась во дворе дома.