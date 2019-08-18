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Вчені підрахували кількість левів в Африці

Вчені підрахували кількість левів в Африці

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 серпня. УНН. Чисельність левів, які живуть зараз в Африці в природних умовах дикої природи, скоротилася до 22 509 особин. Такі висновки дослідження, яке провели і опублікували на поточному тижні вчені з британського дослідницького відділу з охорони дикої природи Оксфордського університету. Витяги з нього наводить у неділю Йоганнесбурзька радіостанція 702 Talk Radio, передає УНН.

“Ми змушені констатувати, що в Африці дикі леви зникли з 95% свого історичного ареалу проживання”, — підкреслюється в доповіді.

При цьому вчені наводять такі дані: в Малаві залишилося всього п’ять левів, що живуть в природних умовах, в Анголі — 25 особин, в Руанді — 22, Нігерії — 30. Найбільша чисельність левів, що мешкають в диких умовах, зберігається в Танзанії — 8 176 тварин , в ПАР — 2 070, в Кенії посилання — 1 825, у Замбії посилання — 1 095, у Мозамбіку — 1 295, у Зімбабве — 1 709 і в Замбії посилання — 1 095.

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Згідно з висновками фахівців з Оксфорда, до 40% територій, на яких живуть зараз леви, входять в охоронювані різними державами Африки райони. І лише 14% тварин перебувають в ареалах, де немає ніяких правил щодо їх захисту.

У дослідженні зроблено висновок, згідно з яким, зберегти левів в Африці в їх природному середовищі існування можна лише при наявності добре працюючих охоронних територій. Але для цього потрібні більш значні фінансові кошти, ніж ті, якими володіють зараз в країнах Африки відповідні служби з охорони дикої природи.

Як повідомляв УНН, у Чехії лев убив господаря прямо в клітці, яка перебувала у дворі будинку.

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