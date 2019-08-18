Вчені підрахували кількість левів в Африці

КИЇВ. 18 серпня. УНН. Чисельність левів, які живуть зараз в Африці в природних умовах дикої природи, скоротилася до 22 509 особин. Такі висновки дослідження, яке провели і опублікували на поточному тижні вчені з британського дослідницького відділу з охорони дикої природи Оксфордського університету. Витяги з нього наводить у неділю Йоганнесбурзька радіостанція 702 Talk Radio, передає УНН.