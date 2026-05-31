Вблизи Крыма зафиксировали землетрясение магнитудой 3,3
Киев • УНН
31 мая в Черном море в 15 километрах от Крыма произошло землетрясение магнитудой 3,3. Эпицентр залегал на глубине 10 километров и был едва ощутимым.
В районе временно оккупированного Крыма произошло землетрясение магнитудой 3,3. Об этом сообщает Главный центр специального контроля, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что 31 мая в 19:08 было зафиксировано землетрясение силой 3,3 по шкале Рихтера. Эпицентр располагался в Черном море, примерно в 15 километрах от побережья Крыма. Глубина составила 10 километров.
По классификации специалистов, землетрясение относится к категории едва ощутимых.
Напомним
В Полтавском районе 17 мая произошло землетрясение магнитудой 2,6 на глубине 4 километра. Толчки зафиксировали в 6:39 вблизи Диканьской громады.
В Чили произошло мощное землетрясение магнитудой 6,9 балла26.05.26, 03:07 • 4094 просмотра