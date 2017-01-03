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Убийцу женщины задержали в Полтавской области

Убийцу женщины задержали в Полтавской области

Киев • УНН

 • 7326 просмотра

КИЕВ. 3 января. УНН. В Полтавской области правоохранители задержали мужчину, который нанес множественные смертельные травмы головы женщине. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Полтавской области.

Так, в ночь на 2-е января на линию "102" в Кременчугский отдела полиции поступило сообщение от жителя многоэтажки, что между этажами в доме он обнаружил тело человека без признаков жизни, которое было завернуто в мешок. На месте происшествия кременчугские правоохранители установили, что погибшей является 68-летняя жительница Кременчуга, на теле которой обнаружены телесные повреждения.

Правоохранители выяснили, что в конце декабря между задержанным и потерпевшим возникла ссора. Во время конфликта мужчина нанес женщине несколько ударов в область головы. После того, как женщина потеряла сознание, кременчужанин поместил ее в мешок и вынес в мусоропровод между седьмым и восьмым этажами в доме. Экспертиза подтвердила, что причиной смерти женщины стали множественные травмы головы и кровоизлияния.

По подозрению в совершении убийства оперативники задержали 39-летнего мужчину - жителя дома, где было найдено тело потерпевшей. На период досудебного расследования злоумышленник будет находиться в изоляторе временного содержания.

По факту умышленного убийства начато уголовное производство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

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