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Вбивцю жінки затримали на Полтавщині

Вбивцю жінки затримали на Полтавщині

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 січня. УНН. На Полтавщині правоохоронці затримали чоловіка, який наніс множинні смертельні травми голови жінці. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Полтавської області.

Так, у ніч на 2-ге січня на лінію “102” до Кременчуцького відділу поліції надійшло повідомлення від мешканця багатоповерхівки, що між поверхами у будинку він виявив тіло людини без ознак життя, що було загорнуте в мішок. На місці події кременчуцькі правоохоронці встановили, що загиблою є 68-річна жителька Кременчука, на тілі якої виявлено тілесні ушкодження.

Правоохоронці з’ясували, що наприкінці грудня між затриманим і потерпілою виникла сварка. Під час конфлікту чоловік завдав жінці декілька ударів в область голови. Після того, як жінка знепритомніла, кременчужанин помістив її у мішок та виніс до сміттєпроводу між сьомим та восьмим поверхами в будинку. Експертиза підтвердила, що причиною смерті жінки стали множинні травми голови та крововиливи.

За підозрою у скоєнні вбивства оперативники затримали 39-річного чоловіка — мешканця будинку, де було знайдено тіло потерпілої. На період досудового розслідування зловмисник перебуватиме в ізоляторі тимчасового тримання.

За фактом умисного вбивства розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

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