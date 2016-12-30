Убийца патрульных в Днепре признан вменяемым - прокуратура
Киев • УНН
ДНЕПР-КИЕВ. 30 декабря. УНН. Прокуратура Днепропетровской области собрала доказательную базу во время проведения досудебного расследования убийства полицейских в Днепре. Задержанного Александра Пугачева признали вменяемым. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Как сообщили в пресс-службе, в настоящее время проведен ряд экспертиз, в ходе которых подозреваемого в убийстве двух полицейских в Днепре признали вменяемым.
Правоохранители также рассматривают факт покушения подозреваемого на водителя маршрутки, который пытался остановить злоумышленника.
Дело передадут в суд в январе. В настоящее время открыт ряд статей в отношении подозреваемого.
Напомним, в Днепре злоумышленник убил двух полицейских. Мужчина пытался убежать от правоохранителей, но получил ранение и попал в больницу. Там его и задержали патрульные.