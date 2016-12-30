Вбивцю патрульних у Дніпрі визнано осудним - прокуратура
Київ • УНН
ДНІПРО-КИЇВ. 30 грудня. УНН. Прокуратура Дніпропетровщини зібрала доказову базу під час проведення досудового розслідування вбивства поліцейських у Дніпрі. Затриманого Олександра Пугачова визнали осудним. Про це кореспонденту УНН повідомили в прес-службі обласної прокуратури.
Як повдіомили у прес-службі, наразі проведено низку експертиз під час яких підозрюваного у вбивстві двох поліцейських у Дніпрі визнали осудним.
Правоохоронці також розглядають факт замаху підозрюваного на водія маршрутки, який намагався зупинити зловмисника.
Справу передадуть до суду в січні. На даний час відкрита низка статей на підозрюваного.
Нагадаємо, у Дніпрі зловмисник вбив двох поліцейських. Чоловік намагалася втекти від правоохоронців, але отримав поранення та потрапив у лікарню. Там його і затримали патрульні.