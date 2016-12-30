Вбивцю патрульних у Дніпрі визнано осудним - прокуратура

ukru
04:30 • 6376 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 45012 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 102243 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 127498 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 133609 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 230352 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 169588 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Ексклюзив
28 березня, 11:58 • 189517 перегляди

У супермаркетах зросли ціни на гречку, молоко та масло. Експерт спрогнозував, що буде далі з їх вартістю

28 березня, 11:39 • 172848 перегляди

"На стадії обговорення": Свириденко роз'яснила деталі з угодою з США про копалини

Ексклюзив
28 березня, 09:26 • 165013 перегляди

Для жителів села економії не буде, бо за ліками доведеться їхати в місто: власниця аптек на Миколаївщині про нове регулювання фармринку

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+5°
2.4 м/с
82 %
751 мм
Ясно, опадів не очікується в найближчі 2 години
Популярнi новини
ЗСУ вдарили по пункту пропуску "Погар" в Брянській області, звідки окупанти запускали дрони - Генштаб

ЗСУ вдарили по пункту пропуску "Погар" в Брянській області, звідки окупанти запускали дрони - Генштаб

28 березня, 19:04 • 31613 перегляди
Ставка Верховного Головнокомандувача: Зеленський увів до складу нового начальника Генштабу Гнатова

Ставка Верховного Головнокомандувача: Зеленський увів до складу нового начальника Генштабу Гнатова

28 березня, 19:27 • 29119 перегляди
Дніпро під масованою атакою: лунають вибухи, спалахнули пожежі

Дніпро під масованою атакою: лунають вибухи, спалахнули пожежі

28 березня, 19:51 • 22579 перегляди
Трамп заявив, що отримує звіти про удари “шахедами” по Україні

Трамп заявив, що отримує звіти про удари “шахедами” по Україні

28 березня, 19:59 • 25493 перегляди
Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

03:09 • 22337 перегляди
Публікації
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 230352 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 353055 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 370167 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 286379 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 359614 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 55629 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 72784 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 84635 перегляди
Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

28 березня, 12:34 • 168607 перегляди
Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

28 березня, 10:48 • 171175 перегляди
Актуальне
Вбивцю патрульних у Дніпрі визнано осудним - прокуратура

Вбивцю патрульних у Дніпрі визнано осудним - прокуратура

Київ • УНН

 • 10995 перегляди

ДНІПРО-КИЇВ. 30 грудня. УНН. Прокуратура Дніпропетровщини зібрала доказову базу під час проведення досудового розслідування вбивства поліцейських у Дніпрі. Затриманого Олександра Пугачова визнали осудним. Про це кореспонденту УНН повідомили в прес-службі обласної прокуратури.

Як повдіомили у прес-службі, наразі проведено низку експертиз під час яких підозрюваного у вбивстві двох поліцейських у Дніпрі визнали осудним.

Правоохоронці також розглядають факт замаху підозрюваного на водія маршрутки, який намагався зупинити зловмисника.

Справу передадуть до суду в січні. На даний час відкрита низка статей на підозрюваного.

Нагадаємо, у Дніпрі зловмисник вбив двох поліцейських. Чоловік намагалася втекти від правоохоронців, але отримав поранення та потрапив у лікарню. Там його і затримали патрульні.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$84,167.10
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,899.95