Убийца в Запорожье несколько дней проживал в квартире убитого им товарища
Киев • УНН
ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 30 ноября. УНН. Ранее судимый и недавно освободившийся из колонии 50-летний мужчина по ул. Северокольцевая в Запорожье убил своего товарища и два дня жил и распивал алкоголь в квартире убитого. Об этом проинформировали в отделе коммуникации ГУ Нацполиции Украины в Запорожской области, сообщает УНН.
В полицию обратились жители дома, которые услышали неприятный запах из одной из квартир. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, руководство отделения полиции и эксперты-криминалисты. Они обнаружили тело 52-летнего хозяина квартиры с многочисленными ножевыми ранениями туловища.
Во время первоочередных следственно-розыскных мероприятий сотрудниками криминальной полиции Коммунарского отделения было установлено, что к совершению уголовного преступления причастен 50-летний мужчина. Он ранее уже был осужден и лишь в сентябре 2016 года освободился из мест лишения свободы, где 13 лет отбывал наказание за совершение аналогичного преступления.
Злодея задержали в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Правоохранители установили ход событий того трагического дня. 27 ноября 2016 года мужчины в квартире распивали спиртные напитки. Между ними возникла ссора, в результате которой злоумышленник схватил нож и нанес большое количество ножевых ранений потерпевшему. При этом он еще несколько дней продолжал спать, есть и употреблять алкогольные напитки на месте совершения преступления.
Следственным отделением открыто уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 7 до 15 лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.