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Вбивця у Запоріжжі декілька днів проживав у квартирі вбитого ним товариша

Київ • УНН

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ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 30 листопада. УНН. Раніше засуджений та нещодавно звільнившийся з колонії 50-річний чоловік по вул. Північнокільцева у Запоріжжі вбив свого товариша та два дні мешкав й розпивав алкоголь у квартирі вбитого. Про це проінформували у відділі комунікації ГУ Нацполіції України в Запорізькій області, повідомляє УНН.

Вбивця у Запоріжжі декілька днів проживав у квартирі вбитого ним товариша

До поліції звернулись мешканці будинку, які почули неприємний запах із однієї з квартир. На місце події виїхала слідчо-оперативна група, керівництво відділення поліції та експерти-криміналісти. Вони виявили тіло 52-річного господаря помешкання з чисельними ножовими пораненнями тулубу.

Під час першочергових слідчо-розшукових заходів співробітниками кримінальної поліції Комунарського відділення було встановлено, що до скоєння кримінального правопорушення причетний 50-річний чоловік. Він раніше вже був засуджений та лише у вересні 2016 року звільнився з місць позбавлення волі, де 13 років відбував покарання за скоєння аналогічного злочину.

Лиходія затримали в порядку ст.208 Кримінально-процесуального кодексу України.

Правоохоронці встановили перебіг подій того трагічного дня. 27 листопада 2016 року чоловіки у квартирі розпивали спиртні напої. Між ними виникла сварка, в результаті якої зловмисник схопив ножа та заподіяв велику кількість ножових поранень потерпілому. При цьому він ще кілька днів продовжував спати, їсти та вживати алкогольні напої на місці скоєння злочину.

Слідчим відділенням відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 7 до 15 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

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