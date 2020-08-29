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Убийство работника СИЗО в Ровенской области: с РФ экстрадировали сообщника убийцы

Киев • УНН

 • 16001 просмотра

КИЕВ. 29 августа. УНН. С Российской Федерации в Украину в Ровенскую область экстрадировали сообщника убийцы работника СИЗО. Его разыскивали в течение четырех лет и сейчас он находится в следственном изоляторе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Ровенской области.

Убийство работника СИЗО в Ровенской области: с РФ экстрадировали сообщника убийцы

"Во время досудебного расследования полицейские установили, что 53-летний злоумышленник, дождавшись возвращения 37-летнего работника СИЗО с работы, совершил в него восемь выстрелов, а затем - чтобы довести преступление до конца - нанес несколько ударов пистолетом по голове. Оружие с глушителем и восемь гильз полицейские обнаружили возле убитого мужчины", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в то время 38-летний сообщник злоумышленника следил за обстановкой на улице. В его обязанности входило подать сигнал, что потерпевший зашел в подъезд и следить за недопущением посторонних лиц в здание, чтобы не помешать преступлению.

Также следователи установили, что злоумышленники несколько месяцев тщательно готовились к преступлению: следили за "заказанным" лицом, приобрели оружие. После преступления покинули территорию Украины и поездом поехали в Москву, где получили за умышленное убийство 37-летнего жителя Ровно вознаграждение 2000 долларов США и 300 тыс. рублей Российской Федерации.

О подозрении обоим злоумышленникам было сообщено в ноябре 2016 года. Тогда же следствие приостановили, а подозреваемых объявили в розыск.

"17 ноября 2016 года во время пересечения государственной границы на территорию Российской Федерации в пункте пропуска Гоптовка Харьковской области, 53-летнего мужчину задержали на основании постановления суда", - сообщил заместитель начальника ГУНП в Ровенской области - начальник следственного управления Александр Панасюк.

Тогда, ему была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. 26 апреля 2017 года уголовное производство по ч. 1 ст. 263, п 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины закончено и направлено с обвинительным актом в суд. Судебные слушания по делу убитого работника СИЗО продолжаются до сих пор.

Сообщается, обвиняемый - уроженец Российской Федерации, житель города Мариуполь Донецкой области, ранее дважды привлекался к уголовной ответственности и в целом отсидел за решеткой 15 лет.

Его подельника, 38-летнего подозреваемого, объявили в национальный розыск и в дальнейшем - в международный.

Оперативники установили, что он скрывался в Москве. Работниками Интерпола были направлены запросы с целью подтверждения информации, установления места нахождения и задержания подозреваемого.

В июне прошлого года в ГУНП в Ровенской области поступило сообщение о том, что 38-летнего мужчину в РФ задержали и поместили в следственный изолятор.

"26 августа, в пункте пропуска Гоптовка была осуществлена фактическая передача подозреваемого работникам полиции Ровенской области. Его поместили в изолятор временного содержания. 27 августа, суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей", - добавляется в сообщении.

Напомним, в сентябре 2016 года на одной из многоэтажек на улице Видинской в Ровно обнаружили тело местного жителя - работника СИЗО с огнестрельными ранениями. Досудебное расследование начали по факту умышленного убийства, однако вскоре преступление переквалифицировали на умышленное убийство, совершенное по заказу по предварительному сговору группой лиц и из корыстных побуждений по пунктам 6,11,12 части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины.

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