Вбивство працівника СІЗО на Рівненщині: з РФ екстрадували спільника вбивці

$41.280.10
45.550.52
ukru
Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 150461 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
10 квітня, 14:44 • 104410 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
10 квітня, 13:57 • 97429 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
10 квітня, 12:43 • 105553 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10 квітня, 10:15 • 125830 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 137533 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 221314 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 216057 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 186575 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 176172 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

−1°
2м/с
77%
Популярнi новини

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

10 квітня, 12:35 • 50216 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

10 квітня, 13:10 • 47201 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 153487 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

10 квітня, 14:37 • 29001 перегляди

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

10 квітня, 14:56 • 45182 перегляди
Публікації

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 150461 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 153536 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 277965 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 302053 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 384998 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марко Рубіо

Бріджит А. Брінк

Біньямін Нетаньяху

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Дніпро

Київ

Китай

Реклама
УНН Lite

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

10 квітня, 14:56 • 45222 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

10 квітня, 14:37 • 29041 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

10 квітня, 13:10 • 47237 перегляди

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

10 квітня, 12:35 • 50247 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

10 квітня, 08:29 • 126204 перегляди
Актуальне

Шахед-136

MIM-104 Patriot

Lockheed Martin F-35 Lightning II

ЗРК Бук

Ракетний комплекс "Тор

Вбивство працівника СІЗО на Рівненщині: з РФ екстрадували спільника вбивці

Київ • УНН

 • 16001 перегляди

КИЇВ. 29 серпня. УНН. З Російської Федерації в Україна на Рівненщину екстрадували спільника вбивці працівника СІЗО. Його розшукували протягом чотирьох років й наразі він перебуває у слідчому ізоляторі. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Рівненській області.

Вбивство працівника СІЗО на Рівненщині: з РФ екстрадували спільника вбивці

“Під час досудового розслідування поліцейські встановили, що 53-річний зловмисник, дочекавшись на повернення 37-річного працівника СІЗО з роботи, здійснив у нього вісім пострілів, а потім — аби довести злочин до кінця — завдав кілька ударів пістолетом по голові. Зброю із глушником та вісім гільз поліцейські виявили біля убитого чоловіка”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що в цей час 38-річний спільник зловмисника стежив за обстановкою на вулиці. В його обов’язки входило подати сигнал, що потерпілий зайшов у під’їзд та стежити за недопущенням сторонніх осіб у будинок, щоб не перешкодити злочину.

Також слідчі встановили, що зловмисники кілька місяців ретельно готувалися до злочину: стежили за “замовленою” особою, придбали зброю. Після злочину залишили територію України та потягом поїхали до Москви, де отримали за умисне вбивство 37-річного жителя Рівного винагороду: 2000 доларів США та 300 000 рублів Російської Федерації.
Про підозру обом зловмисникам було повідомлено у листопаді 2016 року. Тоді ж слідство призупинили, а підозрюваних оголосили у розшук.

“17 листопада 2016 року під час перетину державного кордону на територію Російської Федерації в пункті пропуску Гоптівка Харківської області, 53-річного чоловіка затримали на підставі ухвали суду, — повідомив заступник начальника ГУНП в Рівненській області — начальник слідчого управління Олександр Панасюк.

Тоді, йому обрали запобіжний захід у виді тримання під вартою. 26 квітня 2017 року кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263, п.п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 КК України закінчено та направлено з обвинувальним актом до суду. Судові слухання у справі вбитого працівника СІЗО тривають і досі.

Повідомляється, обвинувачений — уродженець Російської Федерації, житель міста Маріуполь Донецької області, раніше двічі притягувався до кримінальної відповідальності та загалом відсидів за гратами 15 років.

Його поплічника, 38-річного підозрюваного, оголосили в національний розшук та в подальшому — у міжнародний.

Оперативники встановили, що він переховувався у Москві. Працівниками Інтерполу було надіслано запити з метою підтвердження інформації, встановлення місця знаходження та затримання підозрюваного.
У червні торік до ГУНП в Рівненській області надійшло повідомлення про те, що 38-річного чоловіка у РФ затримали та помістили до слідчого ізолятора.

“26 серпня, в пункті пропуску Гоптівка була здійснена фактична передача підозрюваного працівникам поліції Рівненської області. Його помістили до ізолятора тимчасового тримання. 27 серпня, суд задовольнив клопотання слідчого та обрав підозрюваному запобіжний захід у виді тримання під вартою”, — додається у повідомленні.

Нагадаємо, у вересні 2016 року у одній із багатоповерхівок на вулиці Відінській у Рівному виявили тіло місцевого жителя — працівника СІЗО із вогнепальними пораненнями. Досудове розслідування розпочали за фактом умисного вбивства, однак невдовзі злочин перекваліфікували на умисне вбивство, вчинене на замовлення, за попередньою змовою групою осіб та з корисливих мотивів за пунктами 6,11,12 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Brent
$63.50
Bitcoin
$79,708.30
S&P 500
$5,279.67
Tesla
$252.00
Газ TTF
$33.29
Золото
$3,194.00
Ethereum
$1,524.81