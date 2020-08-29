Вбивство працівника СІЗО на Рівненщині: з РФ екстрадували спільника вбивці

“Під час досудового розслідування поліцейські встановили, що 53-річний зловмисник, дочекавшись на повернення 37-річного працівника СІЗО з роботи, здійснив у нього вісім пострілів, а потім — аби довести злочин до кінця — завдав кілька ударів пістолетом по голові. Зброю із глушником та вісім гільз поліцейські виявили біля убитого чоловіка”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що в цей час 38-річний спільник зловмисника стежив за обстановкою на вулиці. В його обов’язки входило подати сигнал, що потерпілий зайшов у під’їзд та стежити за недопущенням сторонніх осіб у будинок, щоб не перешкодити злочину.

Також слідчі встановили, що зловмисники кілька місяців ретельно готувалися до злочину: стежили за “замовленою” особою, придбали зброю. Після злочину залишили територію України та потягом поїхали до Москви, де отримали за умисне вбивство 37-річного жителя Рівного винагороду: 2000 доларів США та 300 000 рублів Російської Федерації.

Про підозру обом зловмисникам було повідомлено у листопаді 2016 року. Тоді ж слідство призупинили, а підозрюваних оголосили у розшук.

“17 листопада 2016 року під час перетину державного кордону на територію Російської Федерації в пункті пропуску Гоптівка Харківської області, 53-річного чоловіка затримали на підставі ухвали суду, — повідомив заступник начальника ГУНП в Рівненській області — начальник слідчого управління Олександр Панасюк.

Тоді, йому обрали запобіжний захід у виді тримання під вартою. 26 квітня 2017 року кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263, п.п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 КК України закінчено та направлено з обвинувальним актом до суду. Судові слухання у справі вбитого працівника СІЗО тривають і досі.

Повідомляється, обвинувачений — уродженець Російської Федерації, житель міста Маріуполь Донецької області, раніше двічі притягувався до кримінальної відповідальності та загалом відсидів за гратами 15 років.

Його поплічника, 38-річного підозрюваного, оголосили в національний розшук та в подальшому — у міжнародний.

Оперативники встановили, що він переховувався у Москві. Працівниками Інтерполу було надіслано запити з метою підтвердження інформації, встановлення місця знаходження та затримання підозрюваного.

У червні торік до ГУНП в Рівненській області надійшло повідомлення про те, що 38-річного чоловіка у РФ затримали та помістили до слідчого ізолятора.

“26 серпня, в пункті пропуску Гоптівка була здійснена фактична передача підозрюваного працівникам поліції Рівненської області. Його помістили до ізолятора тимчасового тримання. 27 серпня, суд задовольнив клопотання слідчого та обрав підозрюваному запобіжний захід у виді тримання під вартою”, — додається у повідомленні.

Нагадаємо, у вересні 2016 року у одній із багатоповерхівок на вулиці Відінській у Рівному виявили тіло місцевого жителя — працівника СІЗО із вогнепальними пораненнями. Досудове розслідування розпочали за фактом умисного вбивства, однак невдовзі злочин перекваліфікували на умисне вбивство, вчинене на замовлення, за попередньою змовою групою осіб та з корисливих мотивів за пунктами 6,11,12 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України.