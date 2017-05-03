Підозрюваних у вбивстві начальника відділу СІЗО судитимуть на Рівненщині
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Справу про умисне вбивство майора внутрішньої служби, який очолював відділ Рівненського слідчого ізолятора, скеровано до суду. За версією слідства, злочин було скоєно за завданням Федеральної служби безпеки Російської Федерації. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу прокуратури Рівненської області.
"Прокуратура Рівненської області забезпечила об’єктивне розслідування та скерувала до суду обвинувальний акт стосовно 49-річного жителя м. Маріуполь Донецької області за обвинуваченням в умисному вбивстві працівника Рівненського СІЗО, вчиненого на замовлення, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, а також в незаконному поводженні зі зброєю (ознаки злочинів, передбачених п.п.6,11,12 ч.2 ст.115 та ч.1 ст. 263 Кримінального кодексу України)", - йдеться у повідомленні.
Підозрюваний обвинувачується у тому, що 16 вересня 2016 року вчинив із застосуванням вогнепальної зброї умисне вбивство начальника відділу Рівненського слідчого ізолятора, майора внутрішньої служби у під’їзді житлового будинку, де той проживав. Зловмисник здійснив 8 пострілів в різні частини його тіла та після цього завдав не менше 8 ударів пістолетом в голову. Від одержаних травм 37-річний рівнянин помер на місці.
Оперативники затримали зловмисника під час спроби перетину Державного кордону України у Харківській області.
Процесуальним керівником досудового розслідування та слідчим зібрано докази того, що вбивство працівника СІЗО вчинене за винагороду та за завданням органів ФСБ Російської Федерації.
На теперішній час обвинувачений за ініціативою прокуратури перебуває під вартою.
Матеріали стосовно іншого співучасника злочину, який у момент вбивства слідкував за обстановкою на подвір’ї та повинен був усунути перешкоди у разі їх виникнення, виділені в окреме провадження та останнього оголошено у міжнародний розшук.
Нагадаємо, що санкціями інкримінованих статей Кримінального кодексу України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.
Як повідомляв УНН 2 травня, український консул заперечив інформацію про смерть українця у ростовському СІЗО.