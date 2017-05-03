Підозрюваних у вбивстві начальника відділу СІЗО судитимуть на Рівненщині

$41.400.00
45.840.00
ukru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 35941 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 90392 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 97729 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 87160 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 111578 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 77253 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 86618 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 96884 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 88507 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 199479 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+13°
2м/с
47%
Популярнi новини

Укрзалізниця призначила додаткові рейси поїзда Київ - Вінниця - Жмеринка

13 квітня, 00:01 • 12376 перегляди

Трамп натякнув на можливий прогрес у переговорах між Україною та росією

13 квітня, 02:27 • 14616 перегляди

Дуда: Тільки Трамп може змусити росію припинити війну в Україні

13 квітня, 03:35 • 16512 перегляди

Ємен готує масштабний наступ на повстанців-хуситів: задіяно 80 тисяч військових

05:34 • 15824 перегляди

У Сумах пролунав вибух на тлі балістичної загрози: що відомо

07:30 • 15066 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 97731 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 199479 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 352087 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 287336 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 396454 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Марко Рубіо

Ілон Маск

Юн Сок Йоль

Анджей Дуда

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Білий дім

Китай

Київ

Реклама
УНН Lite

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 19073 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 17189 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 87161 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 23890 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 28833 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

F-16 Fighting Falcon

Р-37

Ракетна система С-400

Підозрюваних у вбивстві начальника відділу СІЗО судитимуть на Рівненщині

Київ • УНН

 • 12606 перегляди

КИЇВ. 3 травня. УНН. Справу про умисне вбивство майора внутрішньої служби, який очолював відділ Рівненського слідчого ізолятора, скеровано до суду. За версією слідства, злочин було скоєно за завданням Федеральної служби безпеки Російської Федерації. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу прокуратури Рівненської області.

Підозрюваних у вбивстві начальника відділу СІЗО судитимуть на Рівненщині

"Прокуратура Рівненської області забезпечила об’єктивне розслідування та скерувала до суду обвинувальний акт стосовно 49-річного жителя м. Маріуполь Донецької області за обвинуваченням в умисному вбивстві працівника Рівненського СІЗО, вчиненого на замовлення, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, а також в незаконному поводженні зі зброєю (ознаки злочинів, передбачених п.п.6,11,12 ч.2 ст.115 та ч.1 ст. 263 Кримінального кодексу України)", - йдеться у повідомленні.

Підозрюваний обвинувачується у тому, що 16 вересня 2016 року вчинив із застосуванням вогнепальної зброї умисне вбивство начальника відділу Рівненського слідчого ізолятора, майора внутрішньої служби у під’їзді житлового будинку, де той проживав. Зловмисник здійснив 8 пострілів в різні частини його тіла та після цього завдав не менше 8 ударів пістолетом в голову. Від одержаних травм 37-річний рівнянин помер на місці.

Оперативники затримали зловмисника під час спроби перетину Державного кордону України у Харківській області.
Процесуальним керівником досудового розслідування та слідчим зібрано докази того, що вбивство працівника СІЗО вчинене за винагороду та за завданням органів ФСБ Російської Федерації.

На теперішній час обвинувачений за ініціативою прокуратури перебуває під вартою.

Матеріали стосовно іншого співучасника злочину, який у момент вбивства слідкував за обстановкою на подвір’ї та повинен був усунути перешкоди у разі їх виникнення, виділені в окреме провадження та останнього оголошено у міжнародний розшук.

Нагадаємо, що санкціями інкримінованих статей Кримінального кодексу України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як повідомляв УНН 2 травня, український консул заперечив інформацію про смерть українця у ростовському СІЗО.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Brent
$64.71
Bitcoin
$84,664.40
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,619.62