Подозреваемых в убийстве начальника отдела СИЗО будут судить в Ровенской области
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. Дело об умышленном убийстве майора внутренней службы, который возглавлял отдел Ровенского следственного изолятора, направлено в суд. По версии следствия, преступление было совершено по заданию Федеральной службы безопасности Российской Федерации. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Ровенской области.
"Прокуратура Ровенской области обеспечила объективное расследование и направила в суд обвинительный акт в отношении 49-летнего жителя г. Мариуполь Донецкой области по обвинению в умышленном убийстве работника Ровенского СИЗО, совершенного на заказ, из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц, а также в незаконном обращении с оружием (признаки преступлений, предусмотренных п.п.6,11,12 ч.2 ст.115 и ч.1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины)", - говорится в сообщении.
Подозреваемый обвиняется в том, что 16 сентября 2016 года совершил с применением огнестрельного оружия умышленное убийство начальника отдела Ровенского следственного изолятора, майора внутренней службы, в подъезде жилого дома, где тот проживал. Злоумышленник произвел 8 выстрелов в различные части тела офицера и после этого нанес не менее 8 ударов пистолетом в голову. От полученных травм 37-летний житель г. Ровно скончался на месте.
Оперативники задержали злоумышленника при попытке пересечения государственной границы Украины в Харьковской области.
Процессуальным руководителем досудебного расследования и следователем собраны доказательства того, что убийство работника СИЗО было совершено за вознаграждение и по заданию органов ФСБ Российской Федерации.
В настоящее время обвиняемый по инициативе прокуратуры находится под стражей.
Материалы в отношении другого соучастника преступления, который в момент убийства следил за обстановкой во дворе и должен был устранить препятствия в случае их возникновения, выделены в отдельное производство, и последний объявлен в международный розыск.
Напомним, что санкциями инкриминируемых статей Уголовного кодекса Украины предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
Как сообщал УНН 2 мая, украинский консул ответил информацию о смерти украинца в ростовском СИЗО.