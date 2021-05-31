Убийство Кирилла Тлявова: Венедиктова заявила о приближении финальной стадии суда
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. Во вторую годовщину убийства 5-летнего Кирилла Тлявова генеральный прокурор Ирина Венедиктова напомнила, что следующие судебные заседания по делу назначены на 2, 7 и 8 июня 2021 года. Также по ее словам, вскоре стороны начнут готовиться к финальной стадии процесса. Об этом Венедиктова написала на своей странице в Facebook, передает УНН.
Детали
По словам Венедиктовой, последующие судебные заседания назначены на 2, 7 и 8 июня 2021 года. Запланировано допросы судебных экспертов и решения вопроса о продлении срока действия меры пресечения в отношении обвиняемых.
Один из экс-полицейских до сих пор находится под стражей без определения размера залога. Двух еще в прошлом году, после внесения залога, из-под стражи освобождено. Несовершеннолетний находится под наблюдением матери, мера пресечения для него - личное обязательство.
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"Остается допрос обвиняемых и стороны начнут готовиться к финальной стадии процесса - судебным дебатам", - написала Венедиктова.
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Венедиктова напомнила, что 31 мая 2019 года трагически закончились развлечения полицейских с оружием - пуля вместо металлической банки попала в голову 5-летнему Кириллу Тлявову. Через несколько дней малыш умер в больнице.
Судебное разбирательство по обвинению трех бывших полицейских и несовершеннолетнего сына одного из них в совершении хулиганства и убийства по неосторожности длится до сих пор.
Сейчас состоялось 30 судебных заседаний. На них исследованы письменные доказательства, в частности: протоколы осмотров места событий, протоколы обысков, следственных экспериментов, заключения судебных экспертиз, а также вещественные доказательства. Допрошены свидетели сторон, в том числе дети, которые были рядом с мальчиком в тот день.