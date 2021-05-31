Вбивство Кирила Тлявова: Венедіктова заявила про наближення фінальної стадії суду

Деталі

За словами Венедіктової, наступні судові засідання призначені на 2, 7 та 8 червня 2021 року. Заплановано допити судових експертів та вирішення питання щодо продовження строку дії запобіжного заходу стосовно обвинувачених.

Один з експоліцейських дотепер перебуває під вартою без визначення розміру застави. Двох ще торік, після внесення застави, з-під варти звільнено. Неповнолітній перебуває під наглядом матері, запобіжний захід для нього - особисте зобов’язання.

Цитата

"Залишається допит обвинувачених і сторони почнуть готуватись до фінальної стадії процесу - судових дебатів", - написала Венедіктова.

Додамо

Венедіктова нагадала, що 31 травня 2019 року трагічно закінчилися розваги поліцейських зі зброєю - куля замість металевої бляшанки поцілила в голову 5-річному Кирилу Тлявову. За кілька днів малюк помер у лікарні.

Судовий розгляд за обвинуваченням трьох колишніх поліцейських та неповнолітнього сина одного з них у вчиненні хуліганства та вбивства з необережності досі триває.

Наразі відбулося 30 судових засідань. На них досліджено письмові докази, зокрема: протоколи оглядів місця подій, протоколи обшуків, слідчих експериментів, висновки судових експертиз, а також речові докази. Допитані свідки сторін, в тому числі діти, які були поряд з хлопчиком того дня.