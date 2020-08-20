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4 марта, 14:27 • 103140 просмотра

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4 марта, 13:25 • 108395 просмотра

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 128576 просмотра

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Убийство Гандзюк: суд назначил рассмотрение обвинительного акта по Мангеру и Левину

Киев  •  УНН

 • 11605 просмотра

КИЕВ. 20 августа. УНН. Днепровский районный суд Киева назначил на 28 августа рассмотрение обвинительного акта в отношении главы Херсонского областного совета Владислава Мангера и бывшего помощника депутата Алексея Левина. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора Украины.

"Днепровским районным судом города Киева 20 августа 2020 года завершено проведение подготовительного судебного заседания и назначено на 28 августа 2020 года судебное разбирательство обвинительного акта в отношении главы и бывшего помощника депутата Херсонского областного совета, которые обвиняются в заказе и организации нападения на Екатерину Гандзюк 31 июля 2018 года", - говорится в сообщении.

По данным следствия, "глава Херсонского облсовета и экстрадированный в Украину из Болгарии гражданин организовали совершение по предварительному сговору группой лиц умышленного тяжкого телесного повреждения способом, носящим характер особого мучения и повлекло смерть потерпевшей Екатерины Гандзюк (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 121 УК Украины)".

Кроме того, в ведомстве подтвердили, что суд удовлетворил ходатайство прокурора Офиса Генерального прокурора об избрании обвиняемым меры пресечения в виде содержания под стражей до 18 октября 2020 года без права внесения залога.

Как сообщал УНН, нападение на Гандзюк произошло 31 июля 2018 года: женщину облили серной кислотой в Херсоне. Гандзюк получила химические ожоги более 30% тела. 4 ноября стало известно о смерти Гандзюк после 3-х месяцев лечения.

Напомним, судом признано виновными и приговорены к различным срокам лишения свободы пятерых непосредственных исполнителей нападения на Екатерину Гандзюк.

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