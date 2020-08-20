Убийство Гандзюк: суд назначил рассмотрение обвинительного акта по Мангеру и Левину
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. Днепровский районный суд Киева назначил на 28 августа рассмотрение обвинительного акта в отношении главы Херсонского областного совета Владислава Мангера и бывшего помощника депутата Алексея Левина. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора Украины.
"Днепровским районным судом города Киева 20 августа 2020 года завершено проведение подготовительного судебного заседания и назначено на 28 августа 2020 года судебное разбирательство обвинительного акта в отношении главы и бывшего помощника депутата Херсонского областного совета, которые обвиняются в заказе и организации нападения на Екатерину Гандзюк 31 июля 2018 года", - говорится в сообщении.
По данным следствия, "глава Херсонского облсовета и экстрадированный в Украину из Болгарии гражданин организовали совершение по предварительному сговору группой лиц умышленного тяжкого телесного повреждения способом, носящим характер особого мучения и повлекло смерть потерпевшей Екатерины Гандзюк (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 121 УК Украины)".
Кроме того, в ведомстве подтвердили, что суд удовлетворил ходатайство прокурора Офиса Генерального прокурора об избрании обвиняемым меры пресечения в виде содержания под стражей до 18 октября 2020 года без права внесения залога.
Как сообщал УНН, нападение на Гандзюк произошло 31 июля 2018 года: женщину облили серной кислотой в Херсоне. Гандзюк получила химические ожоги более 30% тела. 4 ноября стало известно о смерти Гандзюк после 3-х месяцев лечения.
Напомним, судом признано виновными и приговорены к различным срокам лишения свободы пятерых непосредственных исполнителей нападения на Екатерину Гандзюк.