Убивали гражданских в Киевской области во время оккупации: идентифицированы еще трое военных рф

Детали

В частности, речь идет о:



подполковнике Андрее Марушкине, командире 15-й отдельной гвардейской мотострелковой Александрийской бригады (ОМСБр);



контрактниках Алексее Токмакове и Алексее Крошкине.



Цитата

«Так, подполковник Марушкин в период с 1 по 30 марта 2022 года отдавал преступные приказы осуществлять артиллерийские обстрелы населенных пунктов и гражданских объектов. Сейчас ему сообщено о подозрении по 2 статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 437 (ведение агрессивной войны или агрессивных военных действий); ч. 2 ст. 28 (совершение уголовного правонарушения группой лиц по предварительному сговору)», - говорится в сообщении.

Что касается двух контрактников с рф, то по данным СБУ, 11 марта они застрелили жителя Гостомеля, отказавшегося помогать оккупантам в разгрузке боеприпасов.

Дополнение

Военному коменданту гарнизона города Самары вооруженных сил российской федерации заочно сообщено о подозрении из-за приказов жестоко обращаться с задержанными гражданскими в Конотопе Сумской области.