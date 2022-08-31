Вбивали цивільних на Київщині під час окупації: ідентифіковано ще трьох військових рф
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Служба безпеки України зібрала грунтовні докази воєнних злочинів ще трьох військових російської федерації під час окупації Київщини в березні цього року, інформує УНН.
Деталі
Зокрема, мова йде про:
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- підполковника Андрія Марушкіна, командира 15-ї окремої гвардійської мотострілкової Олександрійської бригади (ОМСБр);
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- контрактників Олексія Токмакова та Олексія Крошкіна.
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Цитата
«Так, підполковник Марушкін у період з 1 по 30 березня 2022 року віддавав злочинні накази здійснювати артилерійські обстріли населених пунктів і цивільних об’єктів.Наразі йому повідомлено про підозру за 2 статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 437 (ведення агресивної війни або агресивних воєнних дій); ч. 2 ст. 28 (вчинення кримінального правопорушення групою осіб за попередньою змовою)», - ідеться у повідомленні.
Що стосується двох контрактників зс рф, то за даними СБУ, 11 березня вони застрелили мешканця Гостомеля, який відмовився допомагати окупантам у розвантаженні боєприпасів.
Доповнення
Військовому коменданту гарнізону міста Самари збройних сил російської федерації заочно повідомлено про підозру через накази жорстоко поводитися із затриманими цивільними у Конотопі Сумської області.