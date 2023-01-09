Убивали и насиловали женщин в Лимане: СБУ перехватила очередное признание рашиста в военных преступлениях

Детали

Служба безопасности Украины перехватила один из телефонных разговоров оккупантов. В ней рашист в крайне циничной форме рассказал о совершенных ими военных преступлениях. В перехвате он отмечает, что женщин сначала насиловали, а затем расстреливали на месте.

«Мы когда Лиман сдавали, там всех вырезали, хохлов еб**их… Насиловали, резали их там, расстреливали. В Лимане, в Торском всех просто ходили и расстреливали. Всех мужиков, кто младший, забирали к себе туда, а баб, вот этих молодых: всех е**ли, резали их, расстреливали», – признается в военных преступлениях оккупант.

Служба безопасности Украины задокументировала все высказывания и работает над получением высшей меры наказания для орков.

Всего по фактам нарушения законов и обычаев войны со стороны армии рф Служба безопасности открыла более 21 тыс. уголовных производств.

Добавим

По материалам СБУ в международный розыск объявлена россиянка, которая весной «благословляла» своего мужа насиловать украинок.