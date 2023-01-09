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Вбивали і ґвалтували жінок у Лимані: СБУ перехопила чергове зізнання рашиста у воєнних злочинах

Київ • УНН

 • 679729 перегляди

КИЇВ. 9 січня. УНН. Армія рф уже близько року знущається над мирним населенням тимчасово окупованих територій. У перехопленому дзвінку росіянин підтвердив: під час відступу з Лиману російські військові мордували місцеве населення, повідомляє УНН з посиланням на заяву Служби безпеки України.

Вбивали і ґвалтували жінок у Лимані: СБУ перехопила чергове зізнання рашиста у воєнних злочинах

Деталі

Служба безпеки України перехопила одну з телефонних розмов окупантів. У ній рашист у вкрай цинічній формі розповів про вчинені ними воєнні злочини. У перехопленні він зазначає: жінок спочатку ґвалтували, а потім розстрілювали на місці.

«Ми коли Лиман здавали, там усіх повирізали, хохлів єб**их… Ґвалтували, різали їх там, розстрілювали. В Лимані, в Торському всіх просто йшли і розстрілювали. Всіх мужиків, котрий молодший, забирали до себе туди, а баб, ось цих молодих: усіх є**ли, різали їх, розстрілювали», – зізнається у воєнних злочинах окупант.

Служба безпеки України задокументувала усі висловлювання та працює над отриманням найвищої міри покарання для орків.

Загалом за фактами порушення законів і звичаїв війни з боку армії рф Служба безпеки відкрила понад 21 тис. кримінальних проваджень.

Додамо

За матеріалами СБУ у міжнародний розшук оголошено росіянку, яка навесні «благословляла» свого чоловіка ґвалтувати українок.

Українські Національні Новини

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